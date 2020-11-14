BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 469,12
MEDYA

Bir Zamanlar Çukurova 73. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 73. yeni bölümüyle 19 Kasım 2020 Perşembe akşamı ATV'de olacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Bir Zamanlar Çukurova 73. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 19 Kasım 2020 Perşembe akşamı ATV'de...

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ruslardan çarpıcı yorum: Karabağ'da Ermenistan ve Rusya kaybederken Türkiye kazandı
Ermenistan'ın işgal nedeniyle Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak
Borsa İstanbul'dan tüm zamanların kapanış rekoru
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
Galatasaray'ın deplasman fobisinden eser kalmadı
Vefat ilanıyla ortaya çıkan Gaziantep Üniversitesi'ndeki akraba ilişkileri tepki çekti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Doğduğun Ev Kaderindir 20. bölüm fragmanı
Baraj 14. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 73. bölüm fragmanı
CHP otobüsünde pes dedirten anlar
Edirne Keşan'da intihara kalkışan kadını polis son anda kurtardı
Sefirin Kızı 28. bölüm 2. fragmanı
Çiğ börek nasıl yapılır malzemeleri nelerdir?
Çukur 103. bölüm fragmanı: 4. sezon 11. bölüm