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MEDYA

Çocukluk 7. bölüm fragmanı

Çocukluk dizisi 7. yeni bölümüyle 20 Kasım 2020 Cuma akşamı FOX'ta olacak. Çocukluk'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Çocukluk 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocukluk'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Çocukluk 20 Kasım 2020 Cuma akşamı FOX'ta...

Tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi’ni açan Mahir Boztepe, ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi, Mozi, Bambi ve Zeynep’in ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlem ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir ve bu kardeşlik, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül  vardır.

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