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Duygu Sarışın kanser hastalarına saçlarını bağışladı

Başarılı oyuncu Duygu Sarışın, Kanser Savaşçıları Derneği'nin 'Saçım Saçın Olsun' kampanyası için saçını, tedavi sırasında dökülen hastalara hediye etti.

Destek olduğu anlamlı proje hakkında konuşan Duygu Sarışın, "Doğup büyüdüğünüz coğrafya, vicdanınız ve öncelikleriniz için hep bir kılavuz. Mutlak bir şimdiki zaman yaşıyoruz. Covid-19 ile başlayan zorlu bir süreç, ardından afetler" dedi.

Saçlarını bağışlama sürecinden bahseden Duygu Sarışın, "Şöyle bir dönüp baktığınızda haydi ceplerinizdekini dökme zamanı diyorsunuz ve hikaye başlıyor. Hepimizin birbirimize nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşündüğü bu süreçte saçlarımı bağışlamaya karar verdim. Dünyayı sevgi kurtaracak. Tekrar sarılmak ümidiyle" ifadelerini kullandı.

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