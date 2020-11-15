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Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay 'Pelikan' paylaşımı! 'Siz ördek nedir bilmezken, biz Pelikanı teşhis etmiştik'

Cübbeli Ahmet Hoca, damağında çıkan yara nedeniyle konuşmakta zorlandığı için sohbetlerini iptal etmişti. Ancak Cübbeli Ahmet Hoca'nın kişisel twitter hesabından yapılan "Pelikan' paylaşımı olay oldu. Cübbeli, 2017 yılındaki bir sohbetinin görüntüsünü "Siz ördek nedir bilmezken, biz Pelikanı teşhis etmiştik" notuyla paylaştı.

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün “Haftanın Sohbeti” adlı programını üst damağında çıkan yaralar nedeniyle konuşamadığı için iptal etmişti. Hastalığı tartışılırken, Cübbeli Ahmet kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Cübbeli, 27 Nisan 2017 yılındaki programının videosunu paylaşırken, söz konusu paylaşımına ise, "Siz ördek nedir bilmezken, biz Pelikanı teşhis etmiş, Yalı Ehli’nin ifsâdâtını çok önce söylemiş ve arkalarındaki Sabetaistlerin şerrinden uyarmıştık!" notunu düştü.

'Böyle kripto salaklar var şehitlere manyak diyen...'

Cübbeli Ahmet, paylaştığı konuşmasında ise, "Müslümanlar şuurlu olalım" diye uyarırken, “Adam bu kafadaki gazeteciler, yalakalar çıkmışlar milleti uyuşturmaya çalışıyor. İsrail ile ABD ile, İngiltere ile iyi geçinelim. Ulan zaten adam bütün FETÖ’yü bilmem neyi onlar kurdurdu burada. PKK’yı onlar silah veriyor. İyi geçinelim edelim de nereye kadar ne yapacağız ya? Görmüyor musun ABD komutanı PYD ile, resmi var orada. Başlarına geçmiş. En büyük teröristlerden… Türkiye’de bu kadar şehidimize sebep olmuş teröristlen yan yana herifler. Hala çıkmış diyor ki, Mavi Marmara’dakiler manyaktı, bilmem ne… Kripto salak. Böyle kripto salaklar var şehitlere manyak diyen. Bunların arkasında sabataycılar var" diye belirtiyor.

Cübbeli Ahmet o konuşmasının devamında ise şu ifadelere yer veriyor: "FETÖ bitti zannetmeyin, FETÖ bitse Yahudi bitmez. FETÖ’yü kullanan kimdi, MOSSAD, CIA. FETÖ biterse MOSSAD, CIA bu para, bu güç varken, bu millette de bu para, karı zaafı varken, birilerini bulup taşeron yaparlar mı? Yaparlar… Onun için FETÖ bitti diye sevinmeyelim, FETÖ’den başka şimdi kimi kullanacaklar, acaba bunların arkasında kimler var; hangi sabataycılar, hangi milyon dolarlık aylık bütçelerle, hangi yalılarda, villalarda, hangi planlarla, tezgahlarla, masa başında oturmak suretiyle hangi Müslümana hangi kumpaslar hazırlanıyor? Şu anda mevzuumuz budur. Yakında göreceksiniz, cemaatlerin tümüne karşı farklı hareketler çekilecek. Sizi Allah için uyarıyorum."

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