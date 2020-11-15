70 yaşındaki adam bir dakika içinde altı kez kaza yaptı! Kimse durduramadı

İngiltere'nin Birmingham kentindeki Handsworth bölgesinde otomobiliyle seyir halinde olan 70 yaşındaki bir sürücü, dönüş yapmak isterken çöp kutusuna çarptı. Panik olan sürücü, geri giderek önce park halindeki araca sürttü, daha sonra yolun ortasında duran başka bir araca çarptı.

Kontrolü iyice yitiren adı açıklanmayan adam, daha önce çarptığı otomobilin arkasında bekleyen diğer otomobile de çarptı. Ortalığı birbirine katan sürücü bir direğe ve duvara da çarptıktan sonra nihayet durabildi. Kazanın görüntüleri İngiliz medyasının gündemine otururken, sürücünün hafif yaralandığı duyuruldu.