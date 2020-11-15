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DÜNYA

Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah kardeşinin düğününde koronaya yakalandı! İşte o anlar

İNGİLTERE Premier Lig takımlarından Liverpool'un yıldız futbolcusu Mısırlı Muhammed Salah koronavirüse yakalandı. 3 kritik maça çıkamayacak olan Salah'ın koronaya Kahire’de katıldığı kardeşinin düğününde yakalandığı ortaya çıktı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un yıldız futbolcusu ve  Mısır Milli Takımı oyuncusu 28 yaşındaki Muhammed Salah'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Mısır medyası, Salah'ın erkek kardeşi Nasr'ın düğününden yayınladığı görüntülerde, yıldız isimle diğer konukların maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı dikkatleri çekti.

Dün Mısır ve Togo arasında gerçekleşen Afrika Uluslar Kupası maçından önce Mısır Futbol Federasyonu’nun Twitter’dan yaptığı açıklamada, Salah’ın şimdiye kadar hiçbir semptom göstermediği ifade edilirken bir otelde hemen izolasyona alındığı bildirmişti.  

Üç kritik maçta yok!

Salah, 17 Kasım'daki Togo'yla oynanacak rövanşta forma giyemeyecek. Liverpool’un 21 Kasım’da ligdeki Leicester City, 25 Kasım’da UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Atalanta'yla yapacağı mücadelelerde de yer alması ise zor gözüküyor.

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