BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 469,65
YEREL

Silivri’deki korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı! Çifti kadının eski kocası öldürmüş

SİLİVRİ'de bir kadın ve bir erkek yaşadıkları binanın önünde pompalı tüfekle saldırıya uğramış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı ve kaçan saldırganın ölen kadının eski kocası olduğu ortaya çıktı.

Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam silahlı bir kişi Mesut ve Tülay Sivil çiftini yaşadığı evde öldürmüştü. Yaşanan korkunç cinayetin detayları  ortaya çıktı. Olaydan sonra kaçan saldırgan Erdem D., polis ekiplerine teslim oldu. Erdem D.'nin Tülay Sivil'in eski kocası olduğu öğrenildi.

Mesut Sivil ve Tülay Sivil'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazelerin otopsi işlemleri devam ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Ve Donald Trump ilk kez kabul etti Joe Biden kazandı tweeti
Düzce'de 24 gündür kayıptı! Ormanda korkunç şekilde bulundu
Ordu'daki vahşet! Çarşafa sarılı cesedi bulunan yaşlı kadın domuz bağıyla öldürülmüş
Ersin Tatar: Kimse bizden Türkiye ile bağlarımızı koparmamızı beklemesin
İstanbul'dan Kastamonu'ya gidip karantinayı ihlal etti! Bakın nerede yakalandı
180 kişi gönüllü kaydoldu! Sputnik V aşısının deneyleri başlıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı
Gazeteci Ahmet Kekeç'i rahmetle anıyoruz
Öğretmenler Günü ne zaman 2020 Türkiye'de hangi gün?
Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah kardeşinin düğününde koronaya yakalandı! İşte o anlar
Erzincan'da ortaya çıktı! Şamualar sürü halinde görüntülendi
Adalet Bakanlığı personel alımı 2020 başvuru formu
MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga! Bursa fena karıştı
65 yaş sokağa çıkma yasağı olan iller listesi güncel 2020