Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de flaş mesajlar! Artık tahammülümüz kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Resmi Geçit Töreni’nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Varlıklarına yönelik sayısız saldırıya rağmen Kıbrıs Türkleri, hamdolsun kendi topraklarında başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümünde aranızda bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.

Onca zulme, işkenceye, ihanete rağmen, mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik. Mücahitlerimizin ve Mehmetçiğin destansı mücadelesiyle zafere ulaştık. Geçmişi unutmadan inşallah barış dolu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.

'Kıbrıs Türk Halkı'nın meşru halkları ve güvenliğini temin edecek şekilde adil bir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir'

Kıbrıs son 1.5 asırdır belirsizliğin hakim olduğu bir süreç yaşamıştır. 1974 Barış Harekatı ile fiilen istikrara kavuşan Kıbrıs'la ilgili siyasi sorunlar hala devam ediyor. Kıbrıs Türk Halkı'nın meşru halkları ve güvenliğini temin edecek şekilde adil bir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir.

Bir tarafın çabası çözümün kilidini açmaya yetmiyor. 2017'de İsviçre'de Rum tarafı Kıbrıs Türkü ile bırakın siyasi gücü refahı, hastaneleri bile paylaşmam diyerek yine masadan kaçtı. AB atılan adımlara rağmen verilen sözleri yerine getirdi mi? Hayır. Vermeleri gereken destekleri Kuzey Kıbrıs'a vermediler. O gün nasıl yalan söyledilerse bugün de söylüyorlar.

Eskilerin söylediği gibi, dünün güneşiyle bugünün çamaşırları kurutulmaz.

Hidrokarbon kaynakları

Garantör ülke olarak bizim de KKTC'nin de, diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır.

Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet vardır. Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor.

Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te Yunan cuntasının darbesiyle ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla tesis etmek mümkün değil. Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır, o da yıllardır yok sayılan, hakları gasbedilen Kıbrıs Türkleri'dir.

Maraş'ın açılması Maraş'ta atılan adımın amacı yeni mağduriyet değildir. Geçmişte oluşan mağduriyetlerin giderilmesidir. Maraş'ta yeni bir dönem başlayacaktır. İnşallah bu hedef hep birlikte ulaşacağız.

Biz o gün e söylemişsek bugün de aynısını söylüyoruz. Doğu Akdeniz'de haklarımızı korumakta kararlıyız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirecek projeleri hayata geçirmek önceliğimizdir.

Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretmez.

Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimize adil bir anlaşma sağlanana kadar kararlılıkla devam edeceğiz.