BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 469,65
YEREL

Antalya'da tepki çeken görüntü! Önce besledi sonra ısırmaya çalıştı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kameralara yansıyan olayda, kimliği henüz bilinmeyen bir kadın, kucağındaki hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı.

İhlas Haber Ajansı

Olay, İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir bank üzerinde oturan genç bir kadın, kucağına aldığı hamsterı tokatlamaya başladı. Hamsterla oyun oynadığı için mi yoksa sinirlendiği için mi yaptığı anlaşılamayan kadın, bir süre sonra hamsterın kafasını ısırmaya kalktı. Araç içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntü sosyal medyada yayınlandı. Görüntünün yayınlanmasıyla birlikte kadına tepki yağdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Ve Donald Trump ilk kez kabul etti Joe Biden kazandı tweeti
Düzce'de 24 gündür kayıptı! Ormanda korkunç şekilde bulundu
Ordu'daki vahşet! Çarşafa sarılı cesedi bulunan yaşlı kadın domuz bağıyla öldürülmüş
Ersin Tatar: Kimse bizden Türkiye ile bağlarımızı koparmamızı beklemesin
İstanbul'dan Kastamonu'ya gidip karantinayı ihlal etti! Bakın nerede yakalandı
180 kişi gönüllü kaydoldu! Sputnik V aşısının deneyleri başlıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
El açması kol böreği nasıl yapılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de flaş mesajlar! Artık tahammülümüz kalmadı
Öğretmenler Günü ne zaman 2020 Türkiye'de hangi gün?
Silivri’deki korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı! Çifti kadının eski kocası öldürmüş
Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı
Funda Eryiğit kimdir kaç yaşında Funda Eryiğit dizileri hangisi?
Gazeteci Ahmet Kekeç'i rahmetle anıyoruz
Masterchef Barbaros Yoloğlu yaşı kaç nereli eski haline bakın