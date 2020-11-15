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Bunu da gördük! Antalya'da taksiciden koronavirüse cansız mankenli önlem

ANTALYA Kaleiçi’nde taksi şoförü Tuğrul Yüksek, korona virüs salgınına rağmen müşterilerinin sürekli ön koltuğa oturmasını koyduğu kadın cansız manken ile engelledi. 

Turizm kenti Antalya’nın merkezindeki tarihi Kaleiçi’nde 6 yıldır taksi şoförlüğü yapan 31 yaşındaki Tuğrul Yüksek, aracında korona virüs salgını nedeniyle bazı önlemler aldı. Yolcu ile arasını şeffaf streç filmle ayıran Yüksek, uyarıcı yazılar da asmayı ihmal etmedi. Aracında maske, kolonya bulunduğunu ve düzenli dezenfeksiyon işleminin yapıldığını bildiren belgeler de taşıyan Yüksek, ön yolcu koltuğuna ise sürekli müşterilerinin binmek istemesine ilginç bir yöntem buldu.

Korona virüse karşı kendisini ve yolcularını korumak isteyen Yüksek, ilk olarak yolcu koltuğunu kapattı. Bu işleme rağmen yolcuların ön koltuğa oturma istekleriyle başa çıkamayan ve zaman zaman tartışmalar yaşayan Tuğrul Yüksek, yan yolcu koltuğuna cansız bir kadın maketi yerleştirdi. Mankene maske takan ve emniyet kemerini bağlayan Yüksek, böyle yolculuk yapmaya başladı. Kırmızı maskeli kadın mankeni gören yolcular ise ön koltuğa oturma isteklerinden vazgeçti. 3 aydır bu uygulama ile rahat bir nefes aldığını dile getiren Yüksek, pandemi bitinceye kadar mankenle yolculuk yapmaya devam edeceğini belirtti.

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