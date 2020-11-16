BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 469,65
MEDYA

Gönül Dağı 5. bölüm fragmanı

Gönül Dağı dizisi 5. yeni bölümüyle 21 Kasım 2020 Cumartesi akşamı TRT 1'de olacak. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Gönül Dağı 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 21 Kasım 2020 Cumartesi akşamı TRT 1'de...

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Boris Johnson bir kez daha karantinada
Ersin Tatar'tan Erdoğan'a hastane teşekkürü
Rus modelden şoke eden koronavirüs paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil
Türkiye Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (15 Kasım Pazar)
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Volvo 10 yeni aracı 30 metreden aşağı attı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den küstah BBC muhabirine ters köse
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölüm fragmanı
Şehriye salatasını bir de böyle deneyin!
Bunu da gördük! Antalya'da taksiciden koronavirüse cansız mankenli önlem
Masumlar Apartmanı 10. bölüm 2. fragmanı
Tekirdağ'da suç makinesi sapık, genç kadını sokakta taciz etti! İşte o anlar
Öğretmenler Günü ne zaman 2020 Türkiye'de hangi gün?