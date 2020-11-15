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OTOMOBİL

Volvo 10 yeni aracı 30 metreden aşağı attı

İsveç otomobil markası Volvo, güvenlik testi kapsamında 10 yeni aracı 30 metre yükseklikten aşağıya attı. İşte o anlar...

İsveç otomobil markası Volvo, en kötü çarpışmalarda ortaya çıkabilecek sonuçları deneyimleyebilmek için kritik bir teste imza attı. Marka, kurtarma hizmetlerinin herhangi bir çarpışma senaryosuna karşı hazır olması ve en kötü çarpışmalarda ortaya çıkabilecek sonuçları deneyimleyebilmeleri birkaç yeni aracı ilk kez 30 metre yükseklikte bir vinçten aşağıya bıraktı.

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