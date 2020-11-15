Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den küstah BBC muhabirine ters köse

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Ermenistan karşısındaki tarihi zaferinin ardından İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu.

Orla Guerin isimli BBC muhabiri, konuyu Dağlık Karabağ'daki zaferden ülkedeki medyanın ve muhalefetin özgürlüğüne getirdi. Muhabir, Azerbaycan'da özgür medya ve muhalefet olmadığını iddia etti ve bunu kendisine bağımsız kaynakların söylediğini ifade etti.

"İsim veremiyorsan hikaye uyduruyorsun"

Bunun üzerine Aliyev, kaynağının kim olduğunu sordu ve cevap alamayınca, "Eğer isimlendiremiyorsan bu hikayeyi uyduruyorsun demektir" dedi. Gazeteci ısrar edince Cumhurbaşkanı Aliyev, iddiaları yalanladı.

Aliyev, "Kesinlikle sahte. Özgür medyamız var. Azerbaycan'daki internet kullanıcısı sayısı yüzde 80'den fazla. Böyle bir ülkede medyanın kısıtlanmasını hayal edebiliyor musunuz? Bu önyargılı bir yaklaşım, bu batılı izleyicide bir algı oluşturma girişimidir. Azerbaycan'da özgür siyasi faaliyet, özgür medya var. Konuşma özgürlüğümüz var" ifadelerini kullandı.

"Siz sadece suçlamayı seversiniz"

Sözlerine devam eden Aliyev, muhabire Julian Assange'ı hatırlatarak, "Size bir şey sorabilir miyim? Bay Assange'a ne olduğunu nasıl değerlendirirsiniz? Özgür medyanın ülkenizdeki yansıması mı? O, gazetecilik faaliyeti için şimdi nerede? O kişiyi rehin tuttunuz. Aslında ahlaki olarak öldürdünüz. Siz yaptınız. Biz değil. O şimdi hapishanede. Özgür medya hakkında konuşmaya hakkınız yok. Bu sizin hoşunuza gitmez. Siz sadece suçlamayı ve saldırmayı seversiniz" şeklinde konuştu.