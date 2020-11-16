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MEDYA

Tövbeler Olsun 14. bölüm fragmanı

Tövbeler Olsun dizisi 14. yeni bölümüyle 22 Kasım 2020 Pazar akşamı TRT 1'de olacak. Tövbeler Olsun'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tövbeler Olsun 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Tövbeler Olsun'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Tövbeler Olsun 22 Kasım 2020 Pazar akşamı TRT 1'de...

Başarılı ama 'pinti' bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holdingin patronu Namzet Horanta’nın pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin 'hatme çiçeğim' diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra’yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri...

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