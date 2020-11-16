İstanbul'da korkunç kaza! Arkadan çarptı ok gibi saplandı

Şişli Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde geçtiğimiz Salı günü saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, bulvar üzerinde 34 UN 0565 plakalı kapalı kasa kamyonetle seyir halinde olan pazarcı esnafı 45 yaşındaki Hasan Nuri Sülün, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet park halindeki 34 BVH 187 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücü Sülün, araç içerisinde sıkıştı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü Sülün'ü kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bulvar üzerinde seyreden sürücü Sülün, kamyonetle otobüse arkadan çarpıyor. Kazayı gören vatandaşlar ise kamyonetin başına koşuyor.



Evli ve 3 çocuğu olan sürücü hayatını kaybetti

Öte yandan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki Hasan Nuri Sülün, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuğu olan Sülün’ün cenazesi Dolapdere Yenişehir Merkez Cami'inde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Sülün’ün pazarcı esnafı olduğu ve olay anında pazardan eve döndüğü esnada gerçekleştiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin inceleme yaparak tutanak tuttuğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.