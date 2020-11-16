Ekrem İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' soruşturması! Meral Akşener açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Kanal İstanbul projesini eleştirdiği için soruşturma açıldığını açıkladı. Akşener, bu sabah FOX TV’de Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu. Programda konuşan Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soruşturma açıldığını açıkladı.

'Devlet projesine karşı çıkmak ve bölücülük'

Soruşturmanın nedeninin, Kanal İstanbul’a karşı çıkması olduğunu söyleyen Akşener, “Devlet projesine karşı çıkmak ve bölücülükle suçlanıyor” ifadelerini kullandı. Küçükkaya’nın söz konusu soruşturmanın açıldığından emin olup olmadığını sorması üzerine Akşener, “Evet, soruşturma evrakını gönderdi bana Sayın İmamoğlu” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu iki kez itiraz dilekçesi verdi

Akşener, bu sözlerin ardından İmamoğlu’na, projeye karşı çıktığı gerekçesiyle bölücülük ile suçlanarak soruşturma açıldığını tekrar vurguladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’la ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iki kez itiraz dilekçesi sunmuştu.

İmamoğlu ne demişti?

Kanal İstanbul karşıtı kampanya başlatan Ekrem İmamoğlu, "Kanal İstanbul ile ilgili sürec alelacele, apar topar bu seviye getirip, planlarını ilana asmak, İstanbul’a çok büyük bir ihanetin parçasıdır" demişti.