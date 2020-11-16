Islak hamburger nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Adı İstanbul'la özellikle de Taksim'le özdeşleşmiş olan ıslak hamburger, herkesin çok sevdiği lezzetlerden. Bu hamburgerin tadını çıkarmak için ise illa da Taksim'e gitmek zorunda değilsiniz. Çünkü sizin için enfes bir ev yapımı ıslak hamburger tarifi hazırladık. İşte dışarıda yediklerinizi aratmayacak benzersiz ıslak hamburger tarifimiz...

Köftesi için ;

Yarım kilo dana kıyma, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, iki çay kaşığı kırmızı biber, 3 diş sarımsak.

Sosu için ;

Bir su bardağı domates püresi, bir yemek kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı ketçap, bir çay kaşığı karabiber, üç diş sarımsak, yarım çay bardağı su.