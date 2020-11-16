Herkes bu videoyu konuşuyor! Antalya'da sokakta çocukları ekonomi sohbeti izleyenleri güldürdü

Bir araya gelen 4 arkadaş, yaşlarına bakmadan kaldırıma oturarak ekonomiyi ele aldı. Sokakta oyun oynaması gereken ve yaşları 8 ile 10 arasında değişen çocukların ekonomi üzerine tartışma yaptığı anlar, karşı binada oturan bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yer bulan görüntülerde, çocukların Türkiye-ABD arasında kıyaslama yaptığı, ülkeler arası verilen maaşlar üzerine konuştukları görüldü.