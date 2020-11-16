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Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar

EGE'de gemileriyle, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca mülteciyi taşıyan botları batırabilecek manevraları yapmaktan çekinmeyen Yunan askerleri, botların çevresine ateş açıyor, ucu sivri sopayla vurarak botlarda delik açıyor.

İhlas Haber Ajansı

Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının mültecileri taşıyan botları Türk kara sularına geri itmek yaptığı tüm gayri insani hareketler kameralar tarafından tek tek kaydedildi. Görüntülere göre, Yunan gemileri ilk olarak mültecileri taşıyan botları Türk kara sularına doğru itiyor. Mülteciler için korku dolu dakikalar ise bundan sonra başlıyor.

Gemileriyle içinde çocukların da bulunduğu onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevraları yapmaktan çekinmeyen Yunan askerleri daha sonra yaklaştıkları bota ucu sivri demir sopalarla vurarak delik açıyor. Bu sırada bazı Yunan askerleri bazen havaya bazen de botun çevresine ateş ediyor.

Mültecilerin bağırışlarına kulak tıkayan Yunan askerleri, tüm yaptıklarının ardından onları Ege'nin soğuk sularında ölüme terk ediyor. Bu gayri insani faaliyetler ise kimi zaman bölgede görev yapan NATO unsurlarının gözlerinin önünde gerçekleşiyor. Ölüme yaklaşan mültecilerin yardımına ise Türk Deniz Kuvvetleri yetişiyor. Yunan gemilerine yaptıkları anonslarla uluslararası kanunları çiğnediklerini bildiren Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar mültecilere yardım eli uzatıyor.
Onları Ege'nin soğuk sularından gemilerine alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurları, aralarında çocukların da bulunduğu mültecilerin sağlık kontrolünü yapıyor, onlara yiyecek veriyor.

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