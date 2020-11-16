Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den işgalden kurtarılan Füzuli'ye 27 yıl sonra ilk ziyaret
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Füzuli rayonuna bağlı Horadiz kasabasını 27 yıl sonra ilk kez ziyaret etti. Vatandaşların Aliyev'e olan yoğun ilgisi ve tezahüratları kameralara yansıdı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la çatışmaların yaşandığı cephe bölgesini ziyaret etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; askeri üniforma giyen Aliyev'in Fuzuli ilinin yerleşim birimlerinde birinde halk tarafından coşkuyla karşılandığı görülüyor. Aliyev, arabasından çıkarak halkı selamlıyor, vatandaşlar da sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulunuyor. Slogan atan vatandaşlar, bir taraftan da o anları telefonlarının kameralarına kaydediyor.