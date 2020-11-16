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Tartışmalı şarkıcı Bulut Duman'a silahlı saldırı

Daha önce dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Bulut Duman, İstanbul Kadıköy'de silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Hızırbey Sokak'ta meydana gelen olayda; şarkıcı Bulut Duman, aracına bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan Duman, bacağından yaralandı. Yaralanan Duman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Tedavi altına alınan Bulut Duman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarından Ercan Uluocak, "Sohbet ederken silah seslerini duyduk. Ne olduğunu anlayamadan kendimizi yere attık" dedi.

Hakkında çok sayıda suç duyurusu vardı

Öte yandan; iki albümü olan şarkıcı Bulut Duman hakkında savcılıklara onlarca şikayet başvurusunun olduğu öğrenildi. Duman, dolandırıcılıkla suçlanırken şikayetçilerin çoğunun eşcinsel olduğu öğrenildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Şarkıcı Bulut Duman'a silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Bulut Duman'ın rezidanstan çıktığı, yanındaki kişi ile birlikte aracına doğru yürüdüğü, daha sonra sokağa gelen 3 kişinin Bulut Duman'a silahla ateş ettiği görülüyor.

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