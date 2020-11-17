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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma talimatını kendisi verdiğini söyledi. Soylu, belediye başkanlarının kamu kaynaklarını böyle bir konuda kullanamayacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li İzmir ve İstanbul büyükşehir belediye başkanları hakkındaki iddialarla ilgili konuştu. İzmir'deki afetler gibi tüm afetlerde kriz yönetiminin gerekli olduğunu ve bazı önlemlerin alınabileceğini söyleyen Soylu, Ekrem İmamoğlu soruşturmasına da kendisinin izin verdiğini açıkladı.

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