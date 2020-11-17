BIST 1.280
DOLAR 7,75
EURO 9,21
ALTIN 472,72
DÜNYA

Meksika'da yakıt tankerinde patlama: 14 ölü

MEKSİKA’nın Nayarit eyaletinde otoyolda seyir halindeki yakıt tankeri devrildi. Devrilme sonucu meydana gelen patlamada 14 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olay, Meksika'nın Nayarit eyaletinde meydana geldi. Yetkililer, otoyolda ilerleyen sıvılaştırılmış gaz taşıyan çift depolu tankerin kontrolden çıkarak devrildiğini belirtti. Yetkililer, araçta çıkan yangının ardından patlama meydana geldiğini belirtti. Söz konusu patlamadan yoldaki diğer araçların da etkilendiğini belirten Nayaritli yetkililer, tankerin şoförü ile diğer araçlardaki 14 kişinin kaçamayarak olay yerinde can verdiğini söyledi.

Nayarit Savcılık Ofisinden kazaya ilişkin paylaşılan fotoğraflarda, yoldaki bir aracın patladığı ve parçalarının etrafa dağıldığı görülüyor. Savcılar, kazanın olduğu yolda yanmış cesetlerle üç araç bulduklarını ifade etti. Olay anında çevrede araçlarından inen bir çok araç sürücü patlama anını cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde, dev patlamadan kaçan bir çok kişi görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilecik'te eşini yaralayıp, kayınpederini öldüren zanlı: Çok pişmanım keşke yaşanmasıydı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien: Katar'a ablukanın kalkması önceliklerimiz arasında
"Deprem gibi evi titretti" Sivas'taki patlamanın nedeni belli oldu!
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence olayında tutuklama talebi
Çin ABD merkezli 6 medya kuruluşuna 7 gün süre verdi
CHP'de virüs depremi! Faruk Sarıaslan korona testinin pozitif çıktığını açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yine bir kurye rezaleti! Pantolonunu sıyırdı çişini yapa yapa gitti
Bahçeli'den Anayasa çalışmasına tepki: Henüz anasından doğmadı
Serdar Aksoy ne yaptı Menemen Belediye Başkanı ihraç nedeni nedir?
Ümit Özdağ İYİ Parti'nin ipini nasıl çekti?
Samsun'da lokantacı canını zor kurtardı! Saldırı anı kamerada
Seyit Torun kimdir aslen nereli eşi Nermin Torun kimdir?
Tüyler ürperten görüntü! Korona hastaları sedye üzerinde yoğun bakıma girmeyi bekliyor
EFT ücretleri 2020 değişti mi yeni EFT ücretleri kaç para oldu?