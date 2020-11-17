Ümit Özdağ İYİ Parti'nin ipini nasıl çekti?

Ümit Özdağ, İYİ Parti'ye öyle bir bomba bıraktı ki sonu ihraç oldu. Peki neydi bu iddia; CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi tarafından hazırlandıkları deşifre olan ve gündeme bomba gibi düşen ‘anayasa çalışması' idi. Üstelik, Özdağ'ın ihracı İYİ Parti'deki suların durulmasını da yetmedi. Aksine hemen ardından gelen İsmail Koncuk ve ekibinin istifası deprem etkisi yarattı.

Muhalefet kanadında bir türlü sular durulmuyor. Asıl soru ise şu: Özdağ, İYİ Parti'nin ipini nasıl çekti? İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Perde Arkası'nda cevapladı.