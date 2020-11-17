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GÜNCEL

Tüyler ürperten görüntü! Korona hastaları sedye üzerinde yoğun bakıma girmeyi bekliyor

Koronavirüs vakaları patladı. Bugünkü Kabine Toplantısı'ndan eni yasakların çıkması beklenirken, bir hastaneden gelen görüntüler salgının gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Sedye üzerinde 9 hasta yoğun bakıma girmeyi bekliyor.

Koronavirüs salgını giderek büyürken hastanelerden tüyler ürperten görüntüler gelmeye başladı. Kendisi de koronavirüs tedavisi gören Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, geçen hafta "Yoğun bakımda yer bulamıyoruz. Yakında yurt dışında bazı ülkelerde gördüğümüz olumsuz görüntüleri görebiliriz. Hekimler, hasta seçmek zorunda kalabilir" uyarısı yapmıştı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da, "Kendinize acımıyorsanız, sağlık personeline acıyın. Hastaneler gırtlağa kadar dolu. Devleti, şehiri, özeli kalmamış. Her yer fule yaklaşmış. Yakında sokaklarda öleceksiniz." diye feryat etmişti. 

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi İbrahim Akkurt, ise dünkü vaka tablosuna bakarak, "Yüzde 3,8'in (hastalarda zatürre oranı) yüzde yüzünü dört işleme döktüğümde bugünkü gerçek vaka sayısı 87 bin 263 oluyor" iddiasında bulundu. 

Tüm bunların adından bir hastanede çekilen görüntü tüyleri ürpertti. Yoğun bakıma alınmak için hastanenin içinde sedyeler üzerinde bekleyen hastalar dikkat çekti. Görüntülerde 9 hastanın yoğun bakıma girebilmek için sedye üzerinde sıra olduğu görüldü.

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