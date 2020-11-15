Yine bir kurye rezaleti! Pantolonunu sıyırdı çişini yapa yapa gitti

Sosyal medyada dolaşan bir video tartışma yarattı. Suat H. Balım isimli sosyal medya kullanıcısı, Yemeksepeti aracılığıyla söylediği yemeği getiren bir firma çalışanının, siparişi teslim ettikten sonra apartmandan inerken işediğini iddia etti. Kamera görüntüleri de paylaşan kullanıcı, "Nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz" diyerek sitem etti.

Öte yandan, Yemeksepeti'nin sosyal medya hesabından söz konusu kullanıcıya bir yanıt verilerek, sipariş numarası istenildi. Kurumdan yapılan açıklamada vatandaşla iletişime geçileceği ifade edildi. Görüntülerdeki kişinin apartmandan indiği sırada pantolonunu sıyırdığı ve apartmanı ters şekilde inerek işediği fark ediliyor.

Daha önce de kurye pizzayı açıp tükürmüştü

Daha önce de Eskişehir'de, sipariş götürdüğü pizzaya tükürüp, bu anları cep telefonuyla kayda aldığı iddia edilen ve hakkında Eskişehir Tüketici Mahkemesi'nde dava açılan kurye ile pizza şirketi toplam 4 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.