Evde peynirli kır pidesi nasıl yapılır?

Evde kır pidesi yapmaya ne dersiniz? Bu tarifi uyguladıktan sonra, yumuşak pidenin lezzetine varacaksınız. İster patatesli, ister peynirli, ister patlıcanlı, ister kıymalı, istersenizde sucuk ve kaşarlı pidenizi bu tarife göre yapabilirsiniz. Biz sizlere iç harcı peynirli bir pidenin tarifini derledik. Kıvamı ve lezzeti yerinde, bir pide yemek istiyorsanız, bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Malzemeler

Hamuru için;

500 gr un, 2 su bardağı su, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tepeleme tatlı kaşığı tuz, yarım yaş maya.



İç harcı için;



2-3 adet patates, 1 orta boy soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz.