Gezegen Mehmet Ekrem İmamoğlu'na zor sordu! HDP suç duyurusunda bulundu

Gezegen Mehmet, 13 Mart tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Zor Sor programında "Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın mağduriyet yaşadığını, cezaevinde olmaması gerektiğini ve bu mağduriyetin yanında olduğunuzu görüyoruz. Diğer tarafta Selahattin Demirtaş HDP'nin eşbaşkanı. HDP'de PKK ile işbirliği içinde. PKK'dan ve terörden hepimiz nefret ediyoruz. Bu bir çelişki değil midir?" sorusunu yöneltmişti. İmamoğlu ise bu soruya "Bence siz yargısız infaz yaptınız. Şuanda onbinlerce, yüzbinlerce HDP'li vatandaşı terörist ilan ettiniz. Demirtaş içeride yatıyorsa suçunu açıklasınlar" yanıtını vermişti.



Sosyal medya hesabından HDP'nin kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirten Gezegen Mehmet "HDP, benimle ilgili suç duyurusunda bulunduğu için az önce ifade verdim. Gerekçesi ise çok ilginç. Sn. İmamoğluna, sorduğum; “PKK ile kol kola olan HDP ile neden kol kolasınız?” sorumdan dolayı... Bu sorumun hiç bir yerinde oy veren seçmene yönelik bir suçlamam söz konusu değil." diyerek bu duruma isyan etti. Gezegen Mehmet, paylaştığı videoda Demirtaş'ın "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz", "Direnen gençlerimiz için dua edin", "HDP Öcalan'ın projesidir" sözleriyle birlikte İmamoğlu'nun konuşmasına yer verdi.