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İşkembe dolması nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Bu akşam sofralarınızda işkembe dolmasına yer açmaya ne dersiniz?

Mardin mutfağının dolmaları meşhurdur. Genelde akıllara ilk şırdan dolması gelir ama işkembe dolması da çok lezzetlidir. İyice temizlenmiş işkembelerin içine pirinç, kıyma, soğan ve salçayla yapılan enfes bir harcın doldurulmasıyla elde edilen işkembe dolmasının bir diğer özelliği de bol miktarda kimyonla tüketilmesidir. Bu kadar anlattıktan sonra tarifini vermesek olmaz. İşte işkembe dolması tarifi…

Malzemele;

1.5 su bardağı pirinç, 1.5 su bardağı pilavlık bulgur, 2,3 adet soğan, 2 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1,5 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 çay bardağı sıvı yağ, tuz, 5 adet kuzu işkembe.

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