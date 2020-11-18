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MSB: Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

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Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesinde terör ve teröristlerle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgeye teröristler tarafından sızma girişiminde bulunulduğunu duyurdu.

6 terörist öldürüldü

Twitter üzerinden son duruma ilişkin açıklama yapan Bakanlık, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, paylaşımında harekat merkezine ve operasyon anına ait görüntülere de yer verdi.

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