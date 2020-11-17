Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubu

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve infaz düzenlemesiyle serbest kalan Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri için kaleme aldığı mektup tartışma yarattı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Çakıcı'ya tepki göstererek

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Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağır ifadelerle tehdit etti. Çakıcı'ya ilk tepki ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel, mafyanın tehditlerine pabuç bırakmayacaklarını söyledi.

Alaattin Çakıcı, Twitter'dan yayınladığı mektubunda Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında kendisini ima ederek "mafya" dediğini söyleyerek tehditler savurdu. Çakıcı, mektubunda CHP liderine "Akıllı ol", "Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın", "kazığa oturturum" gibi tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandı.

CHP'den tepki var

Alaattin Çakıcı'nın twitter mektubuna ilk tepki ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Twitter'dan yaptığı açıklamada derin devletin mafya-siyaset ilişkisine yeniden ihtiyaç duyduğunu ileri süren Özel, Kılıçdaroğlu'na yapılan tehdidin cumhuriyeti tehdit etmek olduğunu ileri sürdü.

İşte Özel'in o paylaşımı;





Ne olmuştu?



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugünkü Meclis grup toplantısında AK Parti’nin "yargıda reform" iddiasını eleştirmiş ve “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” demişti.