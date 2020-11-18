Kocaeli'de salgında azalan işlerini attırmak için kahvehanesine kurdu kimse dışarı çıkmıyor!

“Her gelen teşekkür etmiştir”

Balıkların kendileri için dinlendirici ve moral kaynağı olduğunu dile getiren Tekin, “Geliyoruz, dışarıya çıkma özgürlüğü olanlar, 65 yaş üzeri olmayanlar falan burada iki çay içiyor. Geliyoruz burada akvaryum bizim için büyük bir dinlendirici oluyor, moral kaynağı oluyor. Bu balıklar gerçekten insanların üzerinde çok etkili oluyorlar. Baya bir moral oluyorlar. Işıklı bir havuz yaptık. Ne yapalım? İnsanlar buraya torunlarını falan getiriyorlar. Torunlarına balıkları gösterirken 2 çay içiyorlar, biz de ekonomimizi döndürebilmek için böyle şeyler yapıyoruz. Kahvehaneyi seven bir insanım, bu işi severek yapan bir insanım. Müşterilerim böyle duvar seyredeceklerine böyle bir güzelliği seyretsinler diye düşünmüştüm ama bu pandemi sürecinde de bana faydası oldu. Dışarıdaki insanlar ‘Burada akvaryumlu bir kahvehane varmış, gidelim iki çay içelim’ diyorlar. Hem dinleniyorlar, hem çay içiyorlar veya bir kahve içiyorlar. Bir de teşekkür ediyorlar, her gelen teşekkür etmiştir. Çünkü burada dinlendiklerini fark ediyorlar. ‘Ben de evime akvaryum yapacağım’ diyenler oluyor. Birkaç arkadaş buradan görüp evine akvaryum yaptı. O şekilde akvaryum yapanlara buradan balık hediye ediyorum. Zaten çocuklar dedelerinin ellerinden tutup buraya getiriyor. Babalar çalıştığı için çocuklarla çok ilgilenemiyor. Bizde de burada bir yerlilik kültürü olduğu için torunlarına dedeler bakar. Biz torunu çocuklarımızdan daha çok severiz. Çocuklar burada suyla oynuyor. Bunları seyrederken benim kiram gelmiş, ne kadar borcum var, nasıl ödeyeceğim falan diye düşünmüyorum. Bu da bizi tabii bu yaşta kalp krizi gibi her türlü şeyden koruyor. Onun için insanlara tavsiye ederim; hiç olmazsa evlerinde ufak bir akvaryum olsun, balıklarla ilgilensinler” diye konuştu.