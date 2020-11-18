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Beşiktaş 20'lik bombayı patlattı: Halil Dervişoğlu

Yerli oyunculara yönelen Kartal, gözünü 20 yaşındaki Halil Dervişoğlu'na kestirdi. Beşiktaş, milli futbolcu için bonvervisi elinde tutan Brentford ile görüşmeye başladı.

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Beşiktaş, ara transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, şimdi de U-21 Milli Takımı'nın genç yıldızı Halil Dervişoğlu için kolları sıvadı. Championship takımlarından Brentford'un Hollanda Ligi takımlarından Twente'ye kiraladığı Halil için siyah-beyazlı yönetim ilk teması kurdu.

Twente formasıyla genelde son 15 dakikada oyuna giren ve daha hiç ilk 11'de forma şansı bulamayan Halil'in kiralık sözleşmesinin feshedilerek 1.5 yıllığına kendilerine verilmesi talep edildi.

Beşiktaş'ın eli kolu bağlı

Brentford'lu yöneticiler bu konuyu Twente ile görüşeceklerini, eğer Halil'e yeteri kadar şans vermeyi düşünmüyorlarsa Beşiktaş'a geçme teklifini görüşebileceklerini iletti. Yabancı kontenjanı +4 dolu olduğu için eli kolu bağlanan siyah- beyazlılar yerli oyunculara dönmek zorunda kalmıştı.

20 yaşındaki genç futbolcu, Ümit Milli Takımı'nın 3-2 kazandığı Avusturya maçında hat-trick yaparak galibiyeti getirmişti. 3-0 kazanılan Kosova maçında ise 1 gol kaydetmişti. 

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