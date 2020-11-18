Miss Uganda gelecek yıl yine Türkiye'de! Meğer 6 yıldır düzenleniyormuş
ESENYURT'ta bir eğlence merkezinde düzenlenen Miss Uganda günlerdir dillerdeydi. Bu kez bizzat yarışmayı düzenleyenler konuştu. Miss Uganda'nın 6 yıldır organize edildiği öğrenilirken dereceye girenlere bakın ödül olarak ne verilmiş?
İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen Miss Uganda güzellik yarışmasının tarafları konuştu. Günaydın'dan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre mekan sahibi Murat Kurt, "Çıkan haberler bizi yıprattı, kapattık. Devletimiz ne zaman aç derse o zaman açarız" derken, organizatör DJ Blackk Beat çarpıcı ifadeler kullandı.
Geçen hafta sonu düzenlenen Miss Uganda Turkey 2020 yarışmasının düzenlendiği Black Lounge adlı mekan, Esenyurt ilçesinde Afrikalılar'ın yoğun olarak yaşadığı Koza Mahallesi'nde bulunuyor. Mekan sahibi Murat Kurt, bu yıl ikinci kez koronavirüs denetimine takıldıklarını söyledi.
Gelecek yıl da geliyor: DJ Blackk Beat ise 6 yıldır yapılan Miss Uganda yarışmasının gelecek yıl da düzenleneceğini söyledi.
Mekanda yarışmanın değil sadece ödül töreninin düzenlendiğine ısrarla vurgu yapan Murat Kurt, "Pandemi sürecinde açılan 4 aylık bir işletmeyiz. Tam kapasite henüz hiç çalışamadık. Her türlü evrakımız tam. 25 Ekim'deki polis baskınında ise 32 bin lira ceza yedik. 15 gün kapalı kalmıştık. 50 kişi bizimle birlikte çalışıyor. Burası da bir ekmek kapısı" diye konuştu.