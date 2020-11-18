Miss Uganda gelecek yıl yine Türkiye'de! Meğer 6 yıldır düzenleniyormuş

Mekanda yarışmanın değil sadece ödül töreninin düzenlendiğine ısrarla vurgu yapan Murat Kurt, "Pandemi sürecinde açılan 4 aylık bir işletmeyiz. Tam kapasite henüz hiç çalışamadık. Her türlü evrakımız tam. 25 Ekim'deki polis baskınında ise 32 bin lira ceza yedik. 15 gün kapalı kalmıştık. 50 kişi bizimle birlikte çalışıyor. Burası da bir ekmek kapısı" diye konuştu.