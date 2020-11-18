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Isparta'da eve giren oğul hayatının şokunu yaşadı

Demirören Haber Ajansı

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde pazarcı çift Ramazan-Hatice Özcanoğlu, evlerinde kurdukları yer sofrasının yanında ölü bulundu.

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Çiftin gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Şarkikaraağaç ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan Ramazan ve Hatice Özcanoğlu'ndan haber alamayan oğlu Mehmet Özcanoğlu, endişeye kapılıp dün akşam, eve geldi. Anahtarıyla kapıyı açıp, içeri giren Özcanoğlu, anne-babasını yer sofrasının yanında hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybettikleri tahmin edilen Özcanoğlu çiftinin cansız bedenleri otopsi için Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna konuldu. Pazarcı çiftin şüpheli bulunan ölümündeki sır perdesini yapılacak otopsi aydınlatacak.

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