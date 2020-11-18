Hatay'da evini atölyeye çevirip üretmeye başladı! ABD, Japonya'dan sipariş alıyor
HATAY’da babası ve dedesinden öğrendiği heykeltıraşlığı yarım asrı aşkın zamandır sürdüren Abdullah Özalp (66), atölyeye çevirdiği evinde taşları sanata dönüştürüyor.
Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi’nde babası ve dedesinden öğrendikleriyle mermer, kalker, turkuaz, oniks ve gümüş cevher taşlarını kullanarak binlerce yıllık düşünürlerin heykellerini yapan heykeltıraş Abdullah Özalp, tarihin izlerini objelere yansıtıyor.
İnsanlık tarihinde iz bırakmış düşünürlerden imparatorlara, tarihi objelerden mitolojideki tanrı ve tanrıçalara kadar birçok değeri işleyen Özalp, kendisini Antik Roma heykelciliğinin son temsilcisi olarak tanımlıyor.
10 yaşında merakla başladığı heykelcilikte kendisini her geçen gün geliştirdiğini belirten Özalp, "Anadolu’da, antik çağda yaşamış medeniyetlerden objeler, imparatorlar, düşünürler, tanrılar ve tanrıçalar üzerinde heykeller yapıyorum. " dedi.
Özalp sözlerinin devamında "Bu işi severek yaptığım için bazen bir heykel için iki saat harcarken bazen bir heykel yapmam iki ayımı alıyor. Evimi aynı zamanda atölyem olarak kullanıyorum. Buradan başka bir yerde, Aristo, Sokrat ve Plato olmazsa uyuyamam" şeklinde konuştu.