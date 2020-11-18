Hatay'da evini atölyeye çevirip üretmeye başladı! ABD, Japonya'dan sipariş alıyor

Özalp sözlerinin devamında "Bu işi severek yaptığım için bazen bir heykel için iki saat harcarken bazen bir heykel yapmam iki ayımı alıyor. Evimi aynı zamanda atölyem olarak kullanıyorum. Buradan başka bir yerde, Aristo, Sokrat ve Plato olmazsa uyuyamam" şeklinde konuştu.