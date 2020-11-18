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FETÖ'nün 48 mahrem imamı itirafçı oldu

Anadolu Ajansı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 70 kişiden 21'i tutuklanırken, 48 şüpheli itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı "Mahrem Hizmetler" yapılanmasında mahrem imam oldukları tespit edilen 89 şüpheli hakkında 6 Kasım 2020'de gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 70'ini yakaladı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ifadelerine başvurulan zanlılardan 57'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'unun ifadeleri yeterli görülmedi. Bu şüphelilerle birlikte Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 21 kişi tutuklanarak Sincan Cezaevine götürüldü.

İtirafları yeterli bulunan 48 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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