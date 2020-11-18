BIST 1.278
DOLAR 7,72
EURO 9,17
ALTIN 468,83
HABER /  FENERBAHÇE

Erol Bulut rotasyona gidiyor! İşte kafasındaki 11

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesi ilk 11'de değişiklikler yaşanacak. Konyaspor yenilgisi sonrası değişiklik sinyali veren Bulut, arka arkaya gelen sakatlık ve hastalık haberleriyle biraz da mecburi bir rotasyon yapacak.

Abone ol

9. haftada 21 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği’ne konuk olacak Fenerbahçe’de kadroda değişim yaşanması bekleniyor. 8. haftada Konyaspor önünde gelen 2-0’lık yenilgi sonrası rotasyon yapacağının işaretlerini veren Teknik Direktör Erol Bulut, hamlelerini kararlaştırılıyor.

Milliyet'in haberine göre; sakatlık ve hastalık haberleri sonrası rotasyonu biraz da mecburiyetten yapacak olan Bulut, özellikle takımın sağ kanadını tamamen değiştiriyor. Gökhan Gönül’ün sakatlığı, Valencia’nın da Ekvador Milli Takımı’nda koronavirüs açıklaması sonrası Nazım Sangare’nin sağ beke, Perotti’nin de sağ açığa geçmesi düşünülüyor. Karagümrük ile yapılan hazırlık maçında da forma giyen Perotti’nin fizik anlamda en az 70-75 dakika süre alabilecek kapasitede olduğu kaydedildi.

Pelkas’tan vazgeçmek istemeyen teknik heyet, orta sahada formsuz ve sakatlıktan yeni çıkan Jose Sosa’nın yerine de Mert Hakan Yandaş’ı ilk 11’e monte etmeyi planlıyor. Konyaspor maçına ilk 11’de başlayan Thiam’ın oynaması da zor gözüküyor.

Esas değişimin forvette olması umuluyor. Sakatlığı olan ve fiziksel olarak eksikleri bulunan Samatta’nın yerine Cisse ve Ademi isimleri öne çıkıyor. Takıma geç katılan ancak açığını kapatan Papiss Cisse formaya en yakın forvet...

Fenerbahçe’de bazı oyuncuların yeri değişmeyecek. Savunma hattında Tisserand-Serdar ikilisiyle devam etmek isteyen Erol Bulut, milli takımda da asistler yapan Caner Erkin’i kesmeyi düşünmüyor. Kaleci Altay Bayındır ile orta sahada Ozan Tufan da Bulut’un vazgeçilmezleri... Pelkas’ın da sol kanatta forma giymesi düşünülüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubu
Okullar açılmayacak MEB açıkladı 31 Aralık'a kadar uzaktan eğitim kararı
İçişleri genelgesi! Restoran ve kafeler kapandı 20 yaş altı kısıtlı sokağa çıkma yasağı saatleri
Cerrahpaşa dekanından korkutan açıklama: Nisan ayındakinden daha kötü
Sağlık Bakanı Yardımcısı görevden alındı yerine Medipol Üniversitesi rektörü atandı
Yasak aşkı Azerbaycanlı model hamile kalınca dehşeti yaşattı
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş 20'lik bombayı patlattı: Halil Dervişoğlu
FETÖ'nün 48 mahrem imamı itirafçı oldu
Seyahat yasağı var mı 81 ilde şehirler arası seyahat yasağı geldi mi?
Isparta'da eve giren oğul hayatının şokunu yaşadı
Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Kahvehaneler kapandı mı bugün kahvehaneler açık mı olacak?
Yorumlar