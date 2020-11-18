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KKTC'de Kapalı Maraş için yeni plan! Rumlara çarpıcı teklif

KKTC'de Kapalı Maraş’ın turizme kazandırılması için dikkat çeken bir plan hazırlandığı belirtiliyor. Buna göre, Rum vatandaşlara taşınmazlarını devralmaları ya da Kuzey Kıbrıs'a bedeli karşılığında satmaları teklif edilecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte gidip yemek yediği Kapalı Maraş’ın turizme kazandırılması için aşamalı bir plan hazırlandığı bildirildi.

Rumlara teklif

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, kentte malları bulunan Rum vatandaşlara istemeleri halinde taşınmazlarını devralmaları ya da Kuzey Kıbrıs'a bedeli karşılığında satmaları konusunda teklifte bulunulacak.

300’e yakın başvuru 

Kuzey Kıbrıslı yetkililerden alınan bilgiye göre, Maraş’taki taşınmazlar için oluşturulan Taşınmaz Mal Tazmin Komisyonu’na bugüne kadar 300’e yakın başvuru yapıldı.

4 bin 638 dönümlük kentteki taşınmazlar için şu ana kadar yapılan başvuruların 2 bin 318 dönüme denk geldiği öğrenildi.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs'ın tanınması için de yeni bir girişimde bulunuluyor. Ersin Tatar’ın önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı Azerbaycan ziyareti, Kuzey Kıbrıs'ın hukuki anlamda tanınması için atılacak ilk adım olacak. 

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