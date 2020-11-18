Kebap tüketimi kalbi etkiledi Şanlıurfa'da 40 yaş altı 6 bin kişide kalp rahatsızlığı görüldü!
ŞANLIURFA'da yıl içinde ortalama kalp rahatsızlığı yaşayanların sayısı arttı. 40 yaş altı da dahil 6 bin kişi damar tıkanıklığı nedeniyle anjiyo oldu. Bu durum kebap ve yağlı yemeklerin yoğun tüketilmesiyle ilişkilendirildi.
Kebap diyarı olarak da bilinen Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki devlet hastanesinde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bedri Caner Kaya, kebap ve yağlı yemeklerin kolesterolü yükselttiğini, bunun da kalp sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu söyledi.
Risk daha yüksek: Doktor Kaya, kalp damar hastalıklarının dünyada en çok ölüme sebep olan hastalıkların başında geldiğine dikkat çekerek, bölge insanının yeme alışkanlıkları nedeniyle kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin diğer illere oranla daha yüksek olduğunu kaydetti.
"Akşama kadar başta ciğer, kebap ve kırmızı et tüketiliyor"
Şanlıurfa’da vatandaşların en çok kebap ve yağlı yemekleri sevdiğini vurgulayan Kaya, "Türkiye’de yemek kültürünün en zengin illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da sabahtan akşama kadar başta ciğer, kebap ve kırmızı et tüketiliyor. Yemeklerde özellikle kuyruk yağı gibi katı yağlar kullanılıyor." dedi.
Kaya, "Bölge insanı kebaba düşkün olduğu için kolesterol de yükseliyor. Bu da kalp ve damar sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor. Kalp rahatsızlığını tetikleyen ilk faktör yeme alışkanlığından geliyor. Ciğer, kebap, yağlı yemek kolesterol yükünü artırıyor." sözlerini kullandı.