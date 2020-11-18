Kebap tüketimi kalbi etkiledi Şanlıurfa'da 40 yaş altı 6 bin kişide kalp rahatsızlığı görüldü!

Risk daha yüksek: Doktor Kaya, kalp damar hastalıklarının dünyada en çok ölüme sebep olan hastalıkların başında geldiğine dikkat çekerek, bölge insanının yeme alışkanlıkları nedeniyle kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin diğer illere oranla daha yüksek olduğunu kaydetti.