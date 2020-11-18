Altı bankanın çalışma saatleri değişti! Hangi banka saat kaçta açılıyor?

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerle bazı bankalar İstanbul'da bulunan şubelerinin çalışma saatlerini değiştirdi. Peki, hangi banka saat kaçta açılıyor? İşte tüm detaylar...

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Virüs salgınında artan hasta ve can kaybı sayıları nedeniyle, kısıtlamalar yeniden hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlaması, uzaktan eğitim, spor müsabakaları, restoranlar, AVM ve marketlerle ilgili alınan 7 yeni tedbiri açıklarken bazı bankalar da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

Hafta sonu kısıtlaması

Yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak. Pazar günü saat 20.00'den pazartesi sabah 05.00'e dek sokak kısıtlaması sürecek. Sokağa çıkma kısıtlaması 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak. İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Bazı kamu kuruluşlarının mesai saatlerinde değişiklik yapılırken bazı bankalar da İstanbul'da bulunan şubelerinde çalışma saatlerini yeniden düzenledi.

Bankaların İstanbul ilçelerindeki şubelerinin yeni çalışma saatleri şöyle:

* QNB Finansbank: 18.11.2020 tarihi itibarıyla 10.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

* İş Bankası: 9 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.

* Akbank: 18 Kasım'dan itibaren 10.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak.

* Garanti BBVA Bankası: 16 Kasim 2020 itibariyla 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 arasında hizmet vermeye başladı.

* Yapıkredi Bankası: 17 Kasım 2020 Salı günü itibarıyla 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

* Denizbank: 19 Kasım 2020 Perşembe günü itibarıyla 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak.