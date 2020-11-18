BIST 1.278
DOLAR 7,72
EURO 9,17
ALTIN 468,99
HABER /  SAĞLIK

Bilim insanları koronavirüsü öldüren maske üretti!

İNGİLTERE'de Nottingham Trent Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen maskenin koronavirüsü öldürdüğü belirtildi.

Abone ol

Temas halinde corona ve grip virüsü gibi virüsleri öldürebilen yeni bir antiviral yüz maskesi geliştirildiği duyuruldu. Nottingham Trent Üniversitesi’nden bir bilim insanı tarafından geliştirilen bu maske Aralık ayında satışa sunulabilir…

Antiviral katmana da sahip ve 5 katlı

Çoğu yüz maskesi örnekleri 3 katlı olarak tasarlanıyor. Ancak bu yeni maske nano bakırdan yapılmış antiviral katmana da sahip ve 5 katlı. Maskenin virüsü etkisiz hale getirmesi ise bakırın, virüsle temas ettiğinde salınan iyonlara sayesinde oluyor.

Temas halinde virüsleri etkisiz hale getirdiği kanıtlandı

Mirror gazetesine konuşan maskenin tasarımcısı Dr. Gareth Cave şunları söyledi: “Geliştirdiğimiz maskenin temas halinde virüsleri etkisiz hale getirdiği kanıtlandı; antiviral katman, filtre katmanları tarafından bloke edilen virüsü öldürüyor” dedi.

Dr. Cave, “Geleneksel cerrahi tıp maskeleri sadece virüsün maskeye girmesini veya çıkmasını engelliyor. Maskeye hapsolan virüsü öldürmek için farklı bir mekanizması yok. Yeni antiviral maske, mevcut bariyere ek olarak virüsü öldüren bir teknolojiye de sahip. Bariyer katmanını maskenin her iki tarafına da ekledik, böylece yalnızca kullanıcıyı değil etrafındakileri de koruyor.” diye konuştu.

Kasım ayı içinde maskelerin üretime girmesi bekleniyor. Böylece aralık ayından itibaren de maskeler satışa sunulabilecek. Araştırmacılar maskenin fiyatını açıklamazken standart maskelerin 50 adetlik paketli versiyonu İngiltere’de 10 sterlinden satılıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Koca 3 il adı verip uyardı: Bütün ülkeye yayılmış̧ durumda
Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubu
Okullar açılmayacak MEB açıkladı 31 Aralık'a kadar uzaktan eğitim kararı
İçişleri genelgesi! Restoran ve kafeler kapandı 20 yaş altı kısıtlı sokağa çıkma yasağı saatleri
Cerrahpaşa dekanından korkutan açıklama: Nisan ayındakinden daha kötü
Sağlık Bakanı Yardımcısı görevden alındı yerine Medipol Üniversitesi rektörü atandı
ÖNCEKİ HABERLER
Oytun Erbaş kimdir nereli otizmli olan Oytun Erbaş evli mi?
Artvin’de vaka sayısı sıfırdan 690’a yükseldi
KKTC'de Kapalı Maraş için yeni plan! Rumlara çarpıcı teklif
Gören şaştı kaldı! Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
"Kim derdi ki..." mesajıyla paylaştı! Onur Taşçıoğlu da koronavirüse yakalandı
Seyit Torun kimdir aslen nereli eşi Nermin Torun kimdir?
Yorumlar