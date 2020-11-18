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Bolu'da kestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybettiği

İhlas Haber Ajansı

BOLU'da 55 yaşındaki kişi kestiği ağacın altında kaldı. Talihsiz adam oracıkta can verirken olay yeri kahretti.

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Edinilen bilgiye göre, Yedigöller Milli Parkı’na 5 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda ağaç kesimi yapan Rasim Seyit, kestiği bir ağacın devrilmesi sonucu altında kaldı. Seyit’in ağacın altında kaldığını gören arkadaşları durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede ağacın altında kalan Rasim Seyit’in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından ağacın altından çıkarılan Seyit’in cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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