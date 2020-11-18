Restoranlar kapandı mı bugün restoranlar kafeler kaça kadar açık?

Türkiye'de koronavirüs vakalarının yeniden tırmanmasının ardından yeni kısıtlama ve yasaklar geldi. Buna göre restoranlar ve kafeler saat 10.00-20.00 arasında hizmet verecek. Kahvehane ve kıraathaneler ise bir süre tamamen kapalı olacak.

Abone ol

Koronavirüs vakalarının hızla artmasının ardından yeni kısıtlamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasakları ve kısıtlamaları duyurdu. Buna göre vatandaşların toplu olarak girip çıktığı cafe ve restoranlar saat 10.00-20.00 arasında hizmet verecek. Sonrasında paket servise devam edecek.

Kafe ve restoranlar kapandı mı: Restoran ve kafeler 10.00 ile 20.00 arası açık olacak. Restoranlarda sadece paket servisi yapacak.

İl hıfzısıhha kurulları bu uygulamayı genişletebilecek. Tüm bu hususlanrla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacak. Hep birlikte fedakarlık yaparak inşalah bu salgın müsibetinin üstesinden gelerek sağlıklı ve huzurlu şekilde geleceğe bakacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla..."

Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafa, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.

Yasaklar şöyle:

* AVM’ler, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi saat 10.00 ila 20.00 arası sınırlanacak.

*Hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

* Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

* 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 yaş altına da uygulanacak.

*Sinemalar yıl sonuna kadar kapatılacak. Restoran ve kafelerde sadece paket servis hizmeti verilecek.

* Tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak oynanmaya devam edilecek, halı sahaların faaliyetlerine ise ara verilecek.