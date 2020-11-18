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İstanbul'da yasak saatleri açıklandı! Kimin ne zaman sokağa çıkması yasak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sokağa çıkma yasak saatleri ile diğer korona yasaklarının saatlerini tek tek açıkladı. Kimler hangi saatlerde sokağa çıkamayacak? Restoranlar, kahveler, eğlence yerleri, AVM'ler hangi saatlerde açık olacak...

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da uygulanacak sokağa çıkma yasaklarının başlayacağı tarihi ve kimin hangi saatlerde sokağa çıkabileceğini açıkladı. Haftasonu saat 10:0 ila 20:0 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı 21 Kasım Cumartesi günü başlıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar sadece 10:00 ila 13:0 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. 20 yaş altı ise 13:0 ila 16:0 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. İşte Vali Yerlikaya'nın yasak saatlerle ilgili açıklamaları...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı: Hafta sonları; 10:00­ - 20:00 saatleri DIŞINDA sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İlk uygulamaya 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den itibaren başlanacaktır.

65 yaş üzere sokağa çıkma yasağı: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri arasında sokağa ÇIKABİLECEKTİR.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı: 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa ÇIKABİLECEKTİR.

AVM, berber, market yasağı: 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00’den itibaren geçerli olacak şekilde; Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

Restoran, kafe yasağı: Restoran, lokanta, pastane,kafe, kafeterya gibi iş yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. 20:00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

Sinema, kahvehane ve eğlence yerleri: 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; Yeni bir karar alınıncaya kadar ise; kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulmuştur.

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