Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara koranavirüs yasaklarına ilişkin konuştu: Daha sıkısı gelebilir

TÜRKİYE'de Cuma gününden itibaren başlayacak olan koronavirüs tedbirlerine ilişkin konuşan Ateş Kara, vaka sayılarında düşme olmazsa tedbirlerin arttırılabileceğini söyledi. Ateş Kara, 'çok daha sıkı, herkesin sürekli evde kaldığı' ortam yaratılırsa 7-10 gün arasında vakalarda düşüş yaşanacağını aktardı.

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NTV'de canlı yayında alınan yeni tedbirleri değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, ''Evimizde de bizim bu soğuk ayları bireysel geçirmeye dikkat etmemiz lazım. Rakamların büyüyor olması gerçekten tedirginlik yaratıyordu, uzunca bir zamandır var. Bizim rakamlarımızın yükseliyor olması önemli ama kayıplarımız yükseliyor. Kayıpları önleme şansımız maske ve mesafeye dikkat edersek olabilir." dedi.

Kara, hastanedeki yüke dikkat çekerek "Bir kayıplarımızın yükselmesi, ikincisi bu salgın döneminde de sağlık hizmetlerinin verilebilirliğinin devam etmesi. Belli bir noktadan sonra hastanelerin yatakları dolmaya başladıkça, gelen hastaların sayısı hızla artarken istediğiniz şekilde hizmet vermeniz mümkün olmuyor. " ifadelerini kullandı.

"Çocukların okula gidişine de engel olmaya başlıyor"

Kara, vakalardaki artışı hatırlatarak "Vaka sayısı sadece kayıplarımız için, ya da sağlık personeli için değil geleceğimiz olan çocuklar için de önemli. Sayılar o kadar yükseldi ki çocukların okula gidişine de engel olmaya başlıyor." cümlelerini kullandı.

Ateş Kara, "Rakamsal değerleri söyleyebilme şansım yok. Ankara örneğinden gidecek olursak yaz ayları bizim açımızdan avantajdı. Açık havadaydık, virüsün bulaşma şansı azdı. Kış aylarında ısı düştüğünde bu süre bir kaç dakikaya düşüyor. Yaz aylarında Ankara'daki vakaların büyük bir kısmının düğün mevsimi ile ilişkili olduğunu gördük. Ankara'da insanlar sokakta maskeye dikkat ediyordu ama bir araya geldiklerinde lokanta, kafelerde oturma süreleri uzamıştı. Temaslıları incelediğimizde buraların odak olduğunu gördük." ifadelerini belirtti.

Ateş Kara: Avantajı kullanamadık

Kara, "Avrupa'ya baktığımızda birinci odak lokanta ve kafeler. Masalar arasındaki mesafeyi bir metre üzerine çıkartamıyorsak, çapraz oturamıyorsak, genel olarak geçirdiğimiz süreyi bir saatin altına indiremediğimizde lokanta ve kafelerin saatleri de kısıtlandı." ifadelerini kullanarak, "Biz yaz aylarındaki avantajı iyi kullanamayınca biz odalara girip camları kapatmaya başladığımızda sayılarda yükselme oldu." dedi.

Ateş Kara, Türkiye'nin durumuyla ilgili şu sözleri sarf etti:

"Şu anda Türkiye'deki görüntü şunu gösteriyor. Bir kişi neredeyse 3 kişiye bulaştırıyor. Eğer bu sayı birin altına indiremezsek rakamlar yukarı gidecektir. Sokağa çıktığınızda herkesin maskesini takması, herkesin aradaki bir metre mesafeyi koruması önemli. Rakam hala yükselmeye devam ediyorsa burada çok daha sıkı herkesin sürekli evde kaldığı, sadece gıda servisinin yapıldığı bir ortam yaratılır... Ama bu kararları hep beraber uygularsak rakam hızla düşer. Bu etkiyi aldığımız kararların etkisini en erken 7 ila 10 gün içinde görmeye başlarız. Toplum olarak yüzde 95 uyumu üzerine çıkmamız lazım ki... Şu anda uyumumuz yüzde 50 ila 60'lar arasında.''