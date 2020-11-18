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HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı'yı savcılığa şikayet etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya üzerinden kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde toplantıda olduğu öğrenildi.

Çakıcı ne demişti?: Çakıcı dün akşam saatlerinde Twitter hesabından yayınladığı 4 sayfalık mektupta, CHP liderine “Vatan hainleri ile Bahçeli’yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın”, “Akıllı ol”,  'dürzü', 'seni bakla çubuğu ile tanıştırırım" gibi tehdit ve hakaret içerikli cümleler kullanmıştı.

CHP o fotoğraflara inceleme başlatmıştı

Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarından sonra CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Alaattin Çakıcı ile fotoğrafları gündeme geldi. CHP, Gürkan hakkında inceleme başlatmıştı.

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