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Açlık sınırı, enflasyondan daha hızlı arttı! BİSAM raporu

BİSAM araştırmasına göre, açlık sınırı 2 bin 362 liraya, yoksulluk sınırı 8 bin 169 liraya yükseldi. İstanbul’da açlık sınırı ise 2 bin 533 lira.

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Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) her ay düzenli olarak açıkladığı raporda, "Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapılması gereken harcama tutarı 2 bin 362 TL. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum harcama tutarı. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 8 bin 169 TL" denildi.

BirGün'ün BİSAM raporundan aktardığına göre 17 yılda açlık sınırı 5 kattan fazla arttı. 2003 yılı ekim ayında 4 kişilik bir aile günlük minimum 15.22 TL’ye sağlıklı beslenebilirken artık 78.72 TL'ye sağlıklı beslenebiliyor. Buna göre 17 yılda açlık sınırı 5.17 kat arttı. Aynı dönemde enflasyon artışı ise 4.76 kat oldu.

En yüksek maliyet grubu

Harcamalarda en yüksek pay süt ve süt ürünlerinde
Rapora göre günlük harcamalar bazında ekimde en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünlü grubunun 28.63 TL’lik harcama gereksinimi oldu.

Harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 36.4 ile en yüksek paya sahip. Et, yumurta ve kuru baklagil grubunun payı yüzde 28.5 ile ikinci sırada.

Sebze ve meyve

Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 13, ekmek ve makarna için ise pay yüzde 9.8.

Öte yandan araştırma kapsamında üç büyük kente ait açlık ve yoksulluk sınırı da hesaplandı. Buna göre açlık sınırı İstanbul’da 2 bin 533, İzmir’de 2 bin 591, Ankara'da ise 2 bin 317 TL olarak hesaplandı.

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