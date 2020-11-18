Nedim Şener Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Partili Uğur Poyraz'ı fena yakaladı

Hürriyet yazarı Nedim Şener, içinde HDP'nin de olduğu 4 partili Anayasa çalışması iddiasıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın "rapor 2012 tarihli" açıklamalarına, raporun bazı bölümlerini paylaşarak yanıt verdi.

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CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve HDP'nin ortak anayasa çalışması iddiasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu başkanlığında, 13 Ocak 2018 ile 7 Mayıs 2018 tarihleri arasında bir araya gelerek hazırladıkları öne sürülen Anayasa uzlaşma/ilkeler rapor gündem oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, söz konusu çalışmayı yalanlasa da ortaya çıkan görüntüler ve gazete küpürleri başka söylüyor.

"Ben de büyük bir hayretle izliyorum" demişti

Kılıçdaroğlu, tartışmalarla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada "Bu kamuoyunda tartışılıyor, ben de büyük bir hayretle izliyorum. Öyle ortada 'Bir anayasa yazıldı. Dört parti bir araya geldi, anayasa taslağı hazırladı' böyle bir şey yok" dedi.

Kılıçdaroğlu: 4 partinin ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırlandı

Aynı Kılıçdaroğlu'nun 21 Haziran 2018'de konuk olduğu Tele1 kanalındaki programda "Bir Anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi. Komisyonun başkanlığını İbrahim Kaboğlu yapıyordu. 4 partinin ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırlandı." dediği görüntüler ortaya çıktı.

İYİ Partili Poyraz'ın rapor 2012 tarihli iddiası

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, CNN Türk ekranlarında bahsedilen raporun AnayasaDer isimli kuruluşun 19 Nisan 2012’de dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na gönderilen rapor olduğunu iddia etti.

2017 referandumu, 2018 Seçimi, 2012 tarihli raporda yer alır mı?

Hürriyet yazarı Nedim Şener, "Yalanı öyle söyle ki sana inanayım" başlıklı yazısında Poyraz'ın açıklamasını zora sokacak belgenin bölümlerini köşe böyle paylaştı:

"Oysa uzmanların katılımıyla ‘CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet Partisi Temsilcileri Tarafından Hazırlanan Çerçeve Metni (13 Ocak 2018-7 Mayıs 2018) İnsan Haklarına Dayanan Demokratik Hukuk Devleti İçin Anayasal İlkeler’ başlıklı çalışma, gerçeğin Uğur Poyraz’ın anlattığından farklı olduğunu gösteriyor.

Çünkü çalışmanın ikinci sayfasında ‘İkinci Başlık’ bölümünde “6771 sayılı kanun ile yapılan 16 Nisan 2017 halkoylaması ile onaylanan Anayasa değişikliğinin Türkiye toplumu için sürdürülemez özelliği, başlıca üç nedenden kaynaklanır.” ifadesi yer alırken şu cümleyle bitiyor “Söz konusu düzenlemeler, Türkiye toplumu için sürdürülemez çünkü Türkiye’nin demokratik deneyimi ve gelişmişlik düzeyi, tek kişi tarafından yönetilmesini olanaksız kılıyor. 18 Nisan 2018’de erken seçim kararı alma tarzı ile, 16 Nisan 2017’de oylanan metnin sürdürülemez özelliği bir kez daha teyit edildi.”

Bu ifadeler, dört partinin adının geçtiği Anayasa ilkeler metninin, 18 Nisan 2018’den sonra kaleme alındığını gösteriyor.

Yani Ümit Özdağ’ın paylaştığı anayasa taslağı ile İP Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın 19 Nisan 2012’de AnayasaDer tarafından hazırlandığını söylediği raporun imla hataları dahil kelime kelime aynı olması imkânsız.

Çünkü 2012 yılındaki bir rapora 16 Nisan 2017 tarihli Anayasa değişikliği ile 18 Nisan 2018’de erken seçim kararı alınmasını yazmak mümkün değil.

Ha, “AnayasaDer 2012 yılında 2017’deki Anayasa değişikliğini, 2018’de erken seçim kararını tahmin etmiştir” diyorlarsa o zaman ayrı.

Bize yapamazsınız ama lütfen seçmeninizi, yandaşınızı, destekçinizi aptal yerine koymayın, yalanı öyle söyleyin ki onlar da ikna olsun."