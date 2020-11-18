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Beşiktaş-Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş ile Başakşehir arasında Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk'ün yöneteceği açıklandı!

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Süper Lig'de 9'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın öne çıkan karşılaşması Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinde Ümit Öztürk görev yapacak.

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

21 Kasım Cumartesi

Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

Gençlerbirliği - Fenerbahçe:  Halil Umut Meler

Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar

Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol

Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

23 Kasım Pazartesi

Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman

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